Круглогодичный автобусный маршрут соединит Петрозаводск и Гирвас

В Карелии запускается новый круглогодичный автобусный маршрут, который соединит Петрозаводск и поселок Кондопожского района - Гирвас.
Первый рейс нового автобусного маршрута состоится 16 января. Он позволит улучшить транспортную доступность для жителей ряда населенных пунктов, сообщили в Минтрансе Карелии.
— По многочисленным просьбам жителей населенных пунктов, расположенных на территории Гирваского сельского поселения Кондопожского района, Министерством транспорта Карелии проработан вопрос запуска маршрута. Новый маршрут позволит улучшить транспортную доступность для жителей ряда населенных пунктов, — сообщили в ведомства.
Автобус будет проходить через несколько ключевых населённых пунктов и будет включать 20 остановок: Шуйская-Чупа, Царевичи Косалма, разв. т/б «Косалма», разв. т/б «Сампо», Кончезеро, Марциальные Воды, Готнаволок, Спасская Губа, Пялозеро, Юркостров, Гирвас.
Автобусы будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление от автовокзала г. Петрозаводск в 17:00, ориентировочное время прибытия в поселок Гирвас 18:55. Отправление из поселок Гирвас в 19:00, ориентировочное время прибытия на автовокзал Петрозаводск — 20:55.