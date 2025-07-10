Круглосуточная психологическая поддержка для участников СВО и их семей

Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Карелия оказывает всестороннюю помощь ветеранам СВО и членам их семей.

Особое внимание уделяется психологической поддержке, которая помогает быстрее и эффективнее адаптироваться к мирной жизни.

Операторы линии психологической поддержки Министерства обороны Российской Федерации оказывают помощь военнослужащим и их близким круглосуточно и бесплатно. Позвонить можно в любое время по телефону: 8 800 550 67 98.

Получить психологическую помощь можно в карельском филиале фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске. Клинические психологи фонда работают в формате индивидуальных консультаций, групповых встреч и просветительских мероприятий. Уволенные участники СВО, семьи погибших и без вести пропавших бойцов, проживающие в отдаленных районах республики, могут получить консультации в онлайн-формате.

Кроме того, специализированную психолого-педагогическую помощь оказывает «Центр диагностики и консультирования». Специалисты центра работают как в стандартном режиме, так и в рамках экстренной и кризисной помощи. Обратиться могут участники и ветераны СВО, бойцы, проходившие службу в рядах Вооружённых сил Донецкой и Луганской Народных Республик, а также члены семей погибших военнослужащих.

Для получения направления на консультацию необходимо обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу. Прием осуществляется на базе «Центра диагностики и консультирования» по адресу: ул. Ленинградская, д. 17. Консультации проводятся бесплатно.

Психологическая и социальная поддержка оказывается в рамках федерального проекта СВОИРОДНЫЕ.РФ. Один из ключевых разделов платформы — это понятные и универсальные сценарии общения с ветеранами, включая рекомендации на случай кризисных ситуаций. Эти материалы помогают родным найти правильные слова и сохранить теплую связь с близкими, прошедшими через боевые действия.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1.

Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу.

Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10.