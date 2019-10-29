Круглый стол по итогам экономического форума пройдет в парламенте Карелии

Мероприятие пройдет по предложению депутата Заксобрания Карелии Леонида Лиминчука по итогам республиканского экономического форума "Диалог бизнеса и власти".

Инициатива председателя парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике вошла в Резолюцию форума.

Как рассказал депутат Леонид Лиминчук, круглый стол планируется провести 14 ноября на площадке Заксобрания Карелии.

Его участниками станут представители энергосетевых компаний, малого и среднего предпринимательства, Министрой, Корпорации развития.

В частности, на мероприятии будут обсуждаться условия технического присоединения к электросетям, меры господдержки при подключении электроснабжения и др.

В рамках подготовки к круглому столу в карельском парламенте состоялось рабочее совещание с участием Леонида Лиминчука, первого замдиректора Корпорация развития Александра Романова и первого замминистра строительства республики Павла Банковского. На нем рассматривались организационные вопросы предстоящего события.

Организатором круглом стола "Электроэнергия для бизнеса" выступает АО "Корпорация развития Республики Карелия". Мероприятие пройдет при поддержке Минстроя РК и Заксобрания Карелии.