Круизные суда более ста раз останавливались на причале Петрозаводска

До конца года фельдшерско-акушерский пункт в поселке Подпорожье откроет свои двери для посетителей.

Напомним , в этом году пассажирские причалы на набережной перешли из федеральной в собственность республики. Прежний собственник, Федеральное агентство по управлению госимуществом, до 2022 года сдавал причалы в аренду организациям, которые осуществляли пассажирские перевозки. А с 2022-го причалы арендовала республика. И средства, которые Карелия могла бы направить на их развитие, уходили в федеральный бюджет в виде арендной платы. В планах обновить причалы. Это поспособствует развитию туризма в регионе.

Все теплоходы имеют повышенный уровень комфортности, подходящий для длительного размещения пассажиров. На борту лайнеров создана развитая инфраструктура, присутствуют разнообразные развлечения и активности.

— По 11 раз зашли в город Петрозаводск комфортабельный четырёхпалубный теплоход «Леонид Соболев» и теплоход-пансионат«Симфония Севера», 7 судозаходов выполнено теплоходом-пансионатом «Россия», по 6 — четырёхпалубным теплоходом «Александр Пушкин» и четырёхпалубным теплоходом «Ленин», теплоходом-пансионатом «Волга Стар», а также единичные заходы другими круизными судами.

С 14 мая по август текущего года на причальном комплексе, расположенном на проспекте Карла Маркса, круизные суда останавливались 106 раз, рассказали в Минтрансе. Таким привлекательным сейчас видом путешествий воспользовались 26 тысяч пассажиров.

С начала навигации в столицу Карелии круизные суда заходили более ста раз.

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

Два человека пострадали в перевернутом автомобиле на трассе «Кола» в Карелии

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.