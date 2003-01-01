Круизные суда более ста раз останавливались на причале Петрозаводска

С начала навигации в столицу Карелии круизные суда заходили более ста раз.
С 14 мая по август текущего года на причальном комплексе, расположенном на проспекте Карла Маркса, круизные суда останавливались 106 раз, рассказали в Минтрансе. Таким привлекательным сейчас видом путешествий воспользовались 26 тысяч пассажиров.
— По 11 раз зашли в город Петрозаводск комфортабельный четырёхпалубный теплоход «Леонид Соболев» и теплоход-пансионат«Симфония Севера», 7 судозаходов выполнено теплоходом-пансионатом «Россия», по 6 — четырёхпалубным теплоходом «Александр Пушкин» и четырёхпалубным теплоходом «Ленин», теплоходом-пансионатом «Волга Стар», а также единичные заходы другими круизными судами.
Все теплоходы имеют повышенный уровень комфортности, подходящий для длительного размещения пассажиров. На борту лайнеров создана развитая инфраструктура, присутствуют разнообразные развлечения и активности.
Напомним, в этом году пассажирские причалы на набережной перешли из федеральной в собственность республики. Прежний собственник, Федеральное агентство по управлению госимуществом, до 2022 года сдавал причалы в аренду организациям, которые осуществляли пассажирские перевозки. А с 2022-го причалы арендовала республика. И средства, которые Карелия могла бы направить на их развитие, уходили в федеральный бюджет в виде арендной платы. В планах обновить причалы. Это поспособствует развитию туризма в регионе.