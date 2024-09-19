Крупа для кормления собак нужна приюту в Петрозаводске

Животным варят ежедневно 160 литров мясной каши.
Первому Петрозаводскому Общественному приюту для животных срочно нужна крупа для кормления собак. Об этом активисты написали в паблике Первый Петрозаводский Общественный Приют.
Собакам варят каждый день более 32 кг риса и гречи, чтобы получить 160 литров мясной каши.
«При таком большом расходе приют ПОСТОЯННО нуждается в крупе Собаки не могут ждать, они хотят кушать! Помогите пополнить склад приюта и запастись едой — сделайте доброе дело!»,
— написали авторы поста.
Собаки с удовольствием едят именно гречу и рис. Горох, перловку и пшено волонтеры просят не покупать. Эти крупы не подойдут животным.
Принести рис и гречу можно в любой из пунктов сбора помощи по ссылке. Также можно привезти посылку с крупой непосредственно в приют, где всегда рады добрым людям.
Ранее мы писали о том, что власти района Карелии предложили усыплять бродячих собак.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание