Крупа для кормления собак нужна приюту в Петрозаводске

Животным варят ежедневно 160 литров мясной каши.

Первому Петрозаводскому Общественному приюту для животных срочно нужна крупа для кормления собак. Об этом активисты написали в паблике Первый Петрозаводский Общественный Приют.

Собакам варят каждый день более 32 кг риса и гречи, чтобы получить 160 литров мясной каши.

«При таком большом расходе приют ПОСТОЯННО нуждается в крупе Собаки не могут ждать, они хотят кушать! Помогите пополнить склад приюта и запастись едой — сделайте доброе дело!»,

— написали авторы поста.

Собаки с удовольствием едят именно гречу и рис. Горох, перловку и пшено волонтеры просят не покупать. Эти крупы не подойдут животным.



Принести рис и гречу можно в любой из пунктов сбора помощи по ссылке. Также можно привезти посылку с крупой непосредственно в приют, где всегда рады добрым людям.

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