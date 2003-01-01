Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

Животное вышло на прогулку с маленькой девочкой, которая не смогла удержать поводок в руках.

В районе дома на № 16а по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске собака крупной породы, находясь на прогулке с хозяйкой, напала на проходившую мимо женщину. О происшествии пострадавшая рассказала в группе «Послушано в ПТЗ | Петрозаводск».

— Пёс был на поводке у, возможно, несовершеннолетнего ребёнка! Пообщавшись с мамой девочки, я так и не смогла получить ответ на вопрос о том, почему собака была без намордника, — написала она.

После происшествия горожанка отправилась в ближайший травмпункт, где у неё констатировали укушенную рану. По словам женщины, в этот же день она написала заявление в полицию.

— Я очень надеюсь, что нерадивую хозяйку привлекут к ответственности! — добавила петрозаводчанка.