Крупнейшая азиатская страна отменила все въездные ограничения для россиян

Последние ограничения, действовавшие с начала пандемии, были сняты 1 ноября.

Власти КНР отменят все оставшиеся въездные ограничения по COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян. Об этом говорится в распоряжении Главного таможенного управления популярной страны Азии, которое цитирует Лента.ру со ссылкой на новостной портал The Paper.

С 1 ноября туристам больше не придется оформлять декларацию о состоянии здоровья на китайской границе. Ее необходимо было заполнять на въезде и выезде из страны, чтобы получить QR-код и пройти погранконтроль.

Однако отмечается, что при наличии таких симптомов, как высокая температура, кашель, головная боль, рвота, тошнота, сильные высыпания на коже, пассажиры должны сообщить об этом таможенным органам и пройти соответствующие тесты и освидетельствование.