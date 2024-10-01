Крупнейшая IT-компания массово уволила всех россиян

Разработчик софта для обработки документов и словарей разом уволил сотрудников с российским гражданством.

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY разом уволил всех российских программистов в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, сообщает новостной ресурс RIAMO.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Компания ушла с отечественного рынка в 2022 году. Однако она предложила нескольким российским сотрудникам офферы и переезд. Таким образом, несколько сотен россиян продолжили работать с ABBYY.

Накануне всех их уволили, причем это произошло неожиданно. О сокращениях россияне написали в социальной сети X (Twitter). По словам уволенных сотрудников, их собрали на встречу, во время которой запретили писать в чат и пользоваться видео и микрофонами. Затем им сообщили о сокращении и добавили, что соответствующее письмо придет на почту.

Сразу же после неожиданного увольнения сотрудникам отключили корпоративный доступ ко всем сервисам компании. Сокращение коснулось только тех, у кого был российский паспорт.

Как отмечают сотрудники, компания решила выбрать вместо россиян индийских разработчиков. При этом сокращение не коснулось российских программистов, которые работают в штаб-квартире в Калифорнии.

ABBYY была основана в 1989 году студентом Давидом Яном, отечественным предпринимателем. Сейчас же компания нигде не говорит о своих советских корнях.