Крупнейшая немецкая авиакомпания прекратила полеты в воздушном пространстве России

Lufthansa на семь дней прекращает полеты в воздушном пространстве России.

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в воздушном пространстве России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве РФ, вскоре покинут его», — отметили в авиакомпании. При этом указывается, что подобное решение связано с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией». Вместе с тем, как подчеркнули в авиакомпании, Lufthansa продолжит внимательно следить за развитием событий.

Ранее авиаперевозчик объявлял, что приостанавливает авиасообщение с Украиной до 26 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.