890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Самый удачливый участник турнира «Онежские Fish-ки» в Петрозаводске поймал почти два кг окуней
12.02.2022 14:25
Житель Петрозаводска покорил гору Аконкагуа 3
12.02.2022 17:30
В Петрозаводске автомобиль чуть не сбил пешехода, вылетев после ДТП на «зебру» (ВИДЕО)
12.02.2022 16:40
«Гиперборея-2022» в Петрозаводске: скульпторы дорабатывают, рыбаки сидят над лунками, уха варится (ФОТО)
12.02.2022 12:18

Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»

Новости. Общество
09:01, 13 Февраля 2022
фото: pixabay

Новости партнеров

Одна из крупнейших торговых сетей объявила о приеме на работу жителей Петрозаводска старше 60 лет и креативно расписала условия работы.

Объявление о трудоустройстве размещено в группе «Живой Петрозаводск» Вконтакте.


«Мы — за душевность и семейные ценности. За добрый прищур глаз и опыт старших коллег. За возможность делиться новыми словечками и получать взамен жизненные лайфхаки», — сказано в объявлении.

Претендентов убеждают, что есть мотивация важнее карьерного роста.

«А как же запах домашнего пирога? Рассказ, чем лучше лечить простуду? Рецепт курочки в рукаве? Как же опыт, дружелюбие и спокойное участие?», — поясняет работодатель и приглашает «надёжных, ответственных, душевных, славных, мастеровитых, деловитых».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 9
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 18
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 21
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 2
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»