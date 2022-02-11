Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»

Одна из крупнейших торговых сетей объявила о приеме на работу жителей Петрозаводска старше 60 лет и креативно расписала условия работы.

Объявление о трудоустройстве размещено в группе «Живой Петрозаводск» Вконтакте.



«Мы — за душевность и семейные ценности. За добрый прищур глаз и опыт старших коллег. За возможность делиться новыми словечками и получать взамен жизненные лайфхаки», — сказано в объявлении.

Претендентов убеждают, что есть мотивация важнее карьерного роста.

«А как же запах домашнего пирога? Рассказ, чем лучше лечить простуду? Рецепт курочки в рукаве? Как же опыт, дружелюбие и спокойное участие?», — поясняет работодатель и приглашает «надёжных, ответственных, душевных, славных, мастеровитых, деловитых».



