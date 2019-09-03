Крупнейшая в Карелии сеть АЗС попала под процедуру банкротства

Арбитражный суд Карелии начал процедуру банкротства в отношении ООО "РТК плюс" - владельца одной из крупнейших региональных сетей АЗС в республике.

Судебное решение принято по заявлению Сбербанка, который предъявил компании финансовые претензии на сумму более 94 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в 2017-2018 годах компания получила крупные кредиты от Сбербанка, но не смогла обеспечить своевременное погашение задолженности.

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