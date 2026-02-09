Крупнейшие продавцы просят Верховный суд остановить волну исков с намеренной порчей техники

По мнению ведущих продавцов, организованные группы в нескольких регионах намеренно портят технику, чтобы через суд взыскивать с продавцов миллиарды рублей.

В обращении «М.Видео», Restore, «МегаФона» и МТС на имя председателя Верховного Суда Игоря Краснова с просьбой дать разъяснения Пленума ВС по вопросам правоприменения закона «О защите прав потребителей», направленном 25 декабря 2025 года, ритейлеры указывают, что основная масса «потребительских» исков исходит из Самарской, Саратовской областей, Башкортостана и Татарстана, сообщает Коммерсант. В этих регионах, по их мнению, сложилась «благоприятная» для мошенников судебная практика.



По оценкам рынка, ежегодный ущерб от такой деятельности исчисляется миллиардами рублей, а количество исков достигает тысяч. В Самарской области может концентрироваться до 80% всех подобных обращений по стране.



Отсутствие единообразия в трактовке закона, как считают истцы, создает лазейки для «потребительского экстремизма». Организованные группы, включая «удобные» экспертные организации, нарочно повреждают товар, чтобы требовать через суд компенсации, многократно превышающие его стоимость.



Верховный суд, комментируя новые нормы, может дать разъяснения, которые помогут унифицировать практику и ограничить возможности для злоупотреблений.

