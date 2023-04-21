Один из крупнейших банков страны профинансирует ряд важных инвестиционных проектов в Карелии

Сбербанк готов оказать содействие республике и рассматривать для кредитования нестандартные проекты.

На Петербургском международном экономическом форуме Республика Карелия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона, а также взаимодействия при решении приоритетных задач укрепления социального-экономического потенциала и повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей жителей, привлечения инвестиций, создания благоприятной предпринимательской среды, формирования экологически ориентированной инфраструктуры, развития цифровизации экономики, повышения эффективности управления и других задач.

Сбербанк планирует профинансировать целый перечень важных для Карелии инвестиционных проектов.

Планируется открыть кредитные линии для строительства завода по производству рыбных кормов в Кондопожском районе мощностью около 50 тыс. тонн в год с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей и строительства семейного многофункционального центра и аквапарка с гостиницей, стоимость которого превысит 3 млрд рублей.

Кроме того, будут профинансированы проекты в сфере жилищного строительства, такие как новый жилой квартал комфорт-класса в Петрозаводске в районе студенческого городка, проекты по строительству ЖК «Флотилия» и ЖК «Сампо» в Петрозаводске и другие.

- Сегодня привлечение «длинных» денег для реализации крупных проектов является непростой задачей и мы рады, что Сбербанк здесь готов оказать содействие и рассматривать для кредитования нестандартные проекты. Такое взаимодействие выгодно и для региона, и для банка, и для представителей бизнеса, планируем его только наращивать, – отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.