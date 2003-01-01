Крупнейший форум камнеобработки «Карелфорум 2025» пройдет в Петрозаводске

Он соберет на площади Кирова специалистов камнеобрабатывающей отрасли, архитекторов и строителей.
Четвертый международный форум «Карелфорум 2025» состоится в столице Карелии с 26 по 27 сентября. Площадка на площади Кирова объединит специалистов в сфере камнеобработки, архитектуры и строительства.
Участники представят современное оборудование, инструменты и продукцию камнеобрабатывающих предприятий. Особое внимание уделят малым архитектурным формам из камня. Заявки на участие подали представители более 20 субъектов России.