Крупнейший инвестпроект в лесной промышленности России достался выходцу из Карелии

Стоимость проекта, которым занимается бывший глава Рослесхоза, оценивается почти в 151 миллиард рублей.

Российский лесопромышленный комплекс, хотя и не достиг еще финансового размаха нефтегазовой отрасли, становится все более инвестиционноемким сегментом отечественной экономики. Причина тому – общемировой переход к «зеленым технологиям», отказ от использования пластика и спрос на продукцию из натуральных материалов. Вложения в ЛПК исчисляются в России уже сотнями миллиардов рублей, и значительная часть этих инвестиций крутится в Карелии. Впрочем, самый крупный лесной инвестпроект стоимостью реализуется сейчас не в нашей республике, а в Сибири, где находятся самые большие лесосырьевые запасы, но к нему имеет самое прямое отношение выходец из Петрозаводска, бывший руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

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