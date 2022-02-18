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Крупнейший инвестпроект в лесной промышленности России на миллиарды рублей достался выходцу из Карелии

Новости. Экономика
17:43, 20 Февраля 2022
фото: Иван Валентик © Минприроды РФ

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Самый крупный лесной инвестпроект реализуется в Сибири, и к нему имеет самое прямое отношение выходец из Петрозаводска, бывший руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Российский лесопромышленный комплекс, хотя и не достиг еще финансового размаха нефтегазовой отрасли, становится все более инвестиционноемким сегментом отечественной экономики. Причина тому — общемировой переход к «зеленым технологиям», отказ от использования пластика и спрос на продукцию из натуральных материалов. Вложения в ЛПК исчисляются в России уже сотнями миллиардов рублей, и значительная часть этих инвестиций крутится в Карелии. Впрочем, самый крупный лесной инвестпроект реализуется сейчас не в нашей республике, а в Сибири, где находятся самые большие лесосырьевые запасы, но к нему имеет самое прямое отношение выходец из Петрозаводска, бывший руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Осенью прошлого года компанию «Краслесинвест», которая принадлежит госкорпорации ВЭБ, возглавил выходец из Карелии, бывший руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Напомню, выпускник Петрозаводского университета занимал кресло главы Рослесхоза с октября 2014 года по июль 2019-го, и в отставку ушел добровольно, что с высокопоставленными федеральными чиновниками происходит весьма редко.

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