«Крупнейший каток Европы», расположенный в Карелии, показал фотограф из северной столицы

Житель соседнего региона снял в республике удивительное видео.

Сказочная красота скованного льдом залива Ладожского озера оказалась запечатлена на видео гостем Карелии.

«Самый большой каток в Европе», — так назвал Алексей свое видео, где люди катаются по льду залива, в лучах утреннего солнца, восходящего над ладожскими шхерами.

Ранее известный карельский фотограф поделился подборкой восхитительных снимков карельской зимы.