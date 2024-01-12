«Крупнейший каток Европы», расположенный в Карелии, показал фотограф из северной столицы

Житель соседнего региона снял в республике удивительное видео.
Сказочная красота скованного льдом залива Ладожского озера оказалась запечатлена на видео гостем Карелии.
«Самый большой каток в Европе», — так назвал Алексей свое видео, где люди катаются по льду залива, в лучах утреннего солнца, восходящего над ладожскими шхерами.
Ранее известный карельский фотограф поделился подборкой восхитительных снимков карельской зимы.
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