Крупнейший в мире круизный лайнер вышел в свое первое плавание из Финляндии

Самый большой в мире круизный лайнер Star of the Seas вышел в первый рейс из Турку.
Самый большой в мире круизный лайнер Star of the Seas, который строился на судоверфи Meyer в Турку, 17 июля вышел в свое первое плавание до испанского Кадиса, откуда он проследует в порт приписки — Порт-Канаверал во Флориде. Об этом сообщает издание Yle*.
За первым выходом лайнера из порта наблюдали множество человек.
На борту огромного корабля — более 20 ресторанов, 6 водных горок и симулятор серфинга.
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