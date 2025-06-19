Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии

В поселке Березовка Кондопожского района 24 июня открылся завод компании «Аква Фид», который будет производить до 50 тысяч тонн качественных кормов в год.

Продукция компании поможет практически полностью закрыть потребности форелеводческих хозяйств республики, которые прежде зависели от импорта. Об открытии завода сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, кормов хватит не только для карельских хозяйств, но и для предприятий других регионов России и Северо-Запада.

Инвестором предприятия стал известный форелевод Николай Федоренко, а директором — его дочь Анастасия. Появление этого предприятия для семьи Федоренко — это еще и помощь своему бизнесу, поскольку цель — формирование рыбохозяйственного кластера полного цикла — от инкубации икры до создания сети фирменных магазинов. В настоящий момент предпринимателю не хватает только своего маточного стада, чтобы не зависеть от зарубежных поставок.

На полностью автоматизированном предприятии будет создано около 100 рабочих мест.