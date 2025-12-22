Крупнейшую электрическую подстанцию запустили в Карелии

— Ввод подстанции «Гранит» — большое событие для Карелии, — сказал на открытии Артур Парфенчиков. — Это один из крупнейших энергообъектов, построенных за последние 10 лет в регионе. Благодаря новой энергетической инфраструктуре мы решаем важные социальные и экономические задачи. Во-первых, Прионежский и Пряжинский районы республики активно развиваются — здесь строится жилье, и новая подстанция создаст резерв для будущих потребителей электроэнергии. Во-вторых, новые возможности для развития получит наша промышленность. Отметим, что потребителями электроэнергии в Прионежском и Пряжинском районах станут более 50 социальных объектов, среди которых — детские сады, школы и учреждения здравоохранения.

В День энергетика 22 декабря в деревне Половина Прионежского района состоялось знаковое событие. Глава Карелии Артур Парфенчиков совместно с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым приняли участие в церемонии запуска подстанции «Гранит».

В деревне Половина начала работу новая подстанция «Гранит», которая обеспечит развитие Прионежского и Пряжинского районов.

