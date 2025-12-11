Крупное горнодобывающее предприятие помогает карельским школьникам реализовать их мечты

Горнодобывающее и камнеобрабатывающее предприятие «БИОЭН» реализует в Карелии важные социальные проекты.

В ходе работы в Москве глава республики Артур Парфенчиков встретился с руководителем Группы компаний «БИОЭН» Олегом Максимовым. На совещании обсудили не только реализацию в Карелии первого в стране межрегионального офсетного контракта, но и социальные инициативы, которые в регионе продвигает предприятие.

Благодаря одной из таких программ в конце ноября 28 талантливых школьников из Поросозерской средней общеобразовательной школы смогли отправиться в Москву и своими глазами увидеть столицу России. Благотворительный фонд «Синергия добра», генеральным спонсором которого является Группа компаний «БИОЭН», организовал для карельских детей насыщенную пятидневную поездку.

Первый день юные гости провели в самом сердце страны — Московском Кремле. Председатель фонда Виктория Максимова лично встретилась с ребятами в Александровском саду, подарив каждому теплые худи и дневники благодарности, чтобы они могли сохранить свои яркие впечатления. Вместе с командой фонда дети возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, почтив память героев.

Юные жители Поросозеро смогли посетить Оружейную палату, Красную площадь, Нулевой километр, Новую Третьяковку, мюзикл «Последняя сказка» в Московском Дворце. В один из дней ребята приняли участие в новом проекте фонда — тренинге «Планета Подросток», разработанный психологом Светланой Михеевой. С помощью игр, сказок и упражнений ребята учились понимать свои эмоции, устанавливать границы и работать в команде. А ещё карельских детей ждал творческий вечер — ребята продемонстрировали свои таланты в театральной постановке, художественном чтении и танцах. Также они приняли участие в творческом мастер-классе по витражной росписи, где каждый смог проявить себя в роли художника и создать свой уникальный шедевр, и увидели вековую эволюцию циркового искусства на представлении «И100РИЯ» в Большом Московском цирке.

Напомним, что в июне этого года Группа компаний «БИОЭН» открыла в Карелии завод по добыче и камнеобработке. Новая промышленная площадка заработала на Ситозерском карьере в районе деревни Кяппесельга в Кондопожском районе. Завод в рамках первого в стране межрегионального офсетного контракта поставляет в Москву из Карелии щебень из гранита и габбро-диабаза различных фракций для ремонта и строительства дорог. Соглашение в 2023 году подписали Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма контракта составила свыше 61 млрд рублей.

Новое предприятие в Карелии обеспечивает не только серьезные поступления в бюджет, но и реализует различные соцпрограммы. В том числе, особое внимание на заводе уделено социальной защите сотрудников предприятия. Для них созданы комфортные условия труда: рядом с территорией производства построили баню, столовую, на открытом воздухе установили уличные тренажеры «MB Barbell». А при рождении ребёнка каждый сотрудник «Биоэн» получает материальную помощь: за первого — 800 тыс. рублей, второго — 1 млн рублей, третьего и последующих — 1,2 млн рублей.