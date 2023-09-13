Крупную партию сильнейшего наркотика нашли в гараже жителя Кемского района

Прокуратура Кемского района направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Прокурор Кемского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя района по уголовному делу о незаконном сбыте и хранении наркотических средств и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, в августе и декабре прошлого года местный житель продавал гашиш своим знакомым.

В январе этого года мужчину задержали сотрудники полиции и нашли в его вещах незаконно хранимые наркотики. Кроме того, в ходе обыска в гараже кемлянина нашли крупную партию метамфетамина, которую, по версии следствия, злоумышленник собирался продать.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.