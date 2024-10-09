Крупную сову обнаружили в Петрозаводске

Птицу заметили внимательные горожане.

Симпатичную лесную сову обнаружили в карельской столице. Фото Анны Редькиной опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

Один из пользователей соцсети предположил в комментариях, что на фото - длиннохвостая неясыть.

«А вообще благодаря плохой дератизации в городе процветает столько красивых животных: и лисы, и ястребы, и совы. Ну, это лучше, чем на крыс смотреть», -

- написал горожанин в комментариях.

Ранее мы писали о том, что мужчина встретил медведицу с медвежатами в лесу, крикнул им уходить и животные послушались.