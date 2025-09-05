Банк России при принятии решения о снижении ключевой ставки учтет мнение карельских предприятий

Ситуацию в экономике регионов проанализировали эксперты Банка России. Доклад подготовлен в преддверии очередного заседания по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу, 12 сентября. Эксперты проанализировали актуальные тенденции в экономике регионов страны, в том числе в Карелии.

— В июле — августе в Карелии и других регионах Северо-Запада продолжалась реализация проектов в области аквакультуры и производства стройматериалов. Так, в Карелии открылся один из крупнейших в стране заводов по производству рыбных комбикормов, который способен обеспечить потребности рыбоводческих хозяйств не только в республике, но и в соседних регионах, — сообщает пресс-служба Нацбанка по Карелии.

Летом в Карелии продолжалась реализация нескольких инвестпроектов по производству стройматериалов. В частности, с заметным опережением графика заработал завод по добыче и обработке камня, который будет использоваться в дорожном строительстве.

При подготовке сентябрьского отчета использовались данные опроса более 12 тысяч российских предприятий, из них 171 — из Карелии. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. Напомним, в прошлый раз, 25 июля, Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Эксперты ожидают, что ставку 12 сентября снизят до 16%. К 2026 году ожидается снижение ее до 12–13%. Главными сторонниками являются промышленные предприятия, которые жалуются на слишком дорогие заемные деньги и сталкиваются с невозможностью обслуживать взятые ранее кредиты, пишет Lenta.ru. Как сообщает издание, председатель правления Сбербанка Герман Греф также считает, что экономика России оживет только в случае, когда ключевая ставка опустится до 12 процентов или ниже. Однако, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечает, что дешевые заемные деньги выгодны только отдельным участникам рынка, а пострадают от этого самые социально незащищенные слои населения. Поэтому пока исход ближайшего заседания не предсказуем.