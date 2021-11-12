Крупные предприятия Карелии проведут в ноябре ярмарки вакансий - где и кого ждут

Более 20 ярмарок вакансий пройдет в ноябре в агентствах занятости населения Петрозаводска, Кондопожского, Питкярантского, Медвежьегорского, Сегежского районов.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Ярмарки проводятся по кадровому запросу работодателей, ищущих работников в сферах туризма, общественного питания, горнопромышленного комплекса и ряде других отраслей.



В Кондопожском районе 18 ноября будет организована ярмарка учебных мест с возможностью обучения и последующим трудоустройством по профессии «проводник пассажирского вагона» в петрозаводском подразделении Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания».



В Питкярантском районе 17 ноября пройдет ярмарка для горнодобывающего предприятия ООО «Питкярантский карьер нерудных ископаемых». Предприятию требуются водители автомобиля, водители погрузчика, грохотовщики, дробильщики. С полным перечнем вакансий предприятия можно ознакомиться на сайте Управления труда и занятости.



В Петрозаводске 25 ноября у соискателей будет возможность пройти собеседование в кадровой службе ООО «АлкоВорлд», где нуждаются в менеджерах, наладчиках контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарях КИП и автоматике 5 разряда, техниках-технологах, грузчиках и других специалистах.