Крупные предприятия представят вакансии на ярмарке в Лахденпохье

Приладожский город присоединится ко всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдет в рамках национального проекта «Кадры».

27 июня в Лахденпохье состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Представители предприятий и организаций расскажут о вакансиях и условиях труда, которые они готовы предложить жителям Лахденпохского района. Кроме того, вопросы занятости обсудят на семинаре-совещании, в котором примут участие специалисты администрации района, Кадрового центра и работодатели.

- «На ярмарке свои вакансии представит одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса республики — «Кареллесхоз», а также ООО «Лента» и муниципальное предприятие «Водоканал». Приглашаем всех желающих! Ждем и молодежь, и людей с опытом, которые, возможно, хотят сменить профессиональную траекторию, получить новую работу, узнать о специальностях, которые сейчас востребованы в нашем районе и в республике», — рассказала ведущий консультант по вопросам занятости Кадрового центра Лахденпохского района Алеся Мехнина.

В минувшем году Кадровый центр в Лахденпохье модернизировали. Здесь сделали большой зал, удобные зоны ожидания и цифровых сервисов. В Кадровом центре проводят встречи женский и молодежный клубы, а также клуб работодателей.

- «Служба занятости меняется и развивается. Мы помогаем людям не только в трудоустройстве, но в первую очередь в том, чтобы человек, который к нам пришел, смог выстроить профессиональную карьеру, реализовать себя. Стремимся оказать каждому конкретную адресную поддержку с учетом жизненной ситуации. Проводим профориентационные мероприятия, учим, как правильно составить резюме, как вести себя на собеседованиях с работодателями, как максимально полно представить им свои знания и навыки. А работодателям помогаем в подборе профессиональных кадров», — отметила Алеся Мехнина.

Добавим, что ярмарка вакансий начнется в 10.00 по адресу: Лахденпохья, ул. Садовая, д. 7а, Кадровый центр Лахденпохского района.