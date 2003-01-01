Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

Учёные оценили вероятность столкновения камня с нашей планетой.

18 сентября около 10 утра по мск на минимальном от Земли расстоянии (примерно в 1 млн км) пролетит один из самых крупных астероидов года 2025 FA22, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Размер приближающегося космического тела достигает 166 метров, длина — 290 метров, а масса примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.

Согласно прогнозам учёных, вероятность столкновения камня с нашей планетой оценивается в доли процента, близкими к нулю.

— Можно заметить, что данный астероид в некотором смысле синхронизирован с Землёй и периодически проходит рядом с планетой. Последнее сравнимое сближение произошло 17 сентября 1940 года. В следующий раз, если текущий транзит пройдет без происшествий, очередное близкое прохождение состоится в сентябре 2173 года. Надо заметить, что при такой орбите шансы, что камень однажды закончит свою жизнь, упав на Землю, весьма велики, — рассказали эксперты.

Увидеть астероид через любительские инструменты будет невозможно, для этого потребуются 30-сантиметровые телескопы.