Крупный экопарк появится в Кондопожском районе Карелии

Строительство уже вошло в активную фазу — один их корпусов будет сдан в декабре 2023 года.

В Кондопожском районе ведется строительство крупного экопарка, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Карелии.

Как рассказали в источнике, инвестиционный проект реализует компания «Хвоя. Карелия» при поддержке Корпорации развития республики.

Ландшафтный комплекс, раскинувшийся на 20 гектарах на берегу озера Навдозеро, предполагает обустройство двух двухэтажных корпусов, рассчитанных на 50 номеров категорий «Стандарт» и «Стандарт+».

Отмечается, что строительство уже вошло в активную фазу — один их корпусов будет сдан в декабре 2023 года.

На первой и второй береговых линиях появились 14 комфортабельных экодомов с панорамными окнами. На данный момент здесь расположились восемь сферических глэмпингов и шесть Дом-домов, подходящих для комфортного размещения четырех гостей.

В лесном массиве укрылись три уютных шале.

Все экодома и шале уже можно забронировать. Загрузка на предстоящие новогодние праздники составляет 80%.

«Каникулы — это возможность для жителей мегаполисов провести время с семьей на свежем воздухе, наполниться энергией и перезагрузиться. При этом добраться до отеля достаточно просто — он располагается всего в 50 минутах езды от аэропорта», — рассказывает Елена Климчук, гендиректор Корпорации развития Карелии.

Гармонично дополнить отдых наедине с природой поможет банный комплекс с круглогодичными термами, открытый бассейн и тихий пляж. Услугами бани можно воспользоваться уже сейчас. Попробовать блюда местной и европейской кухни гости парк-отеля могут в ресторане «Лес» — он тоже уже открыл двери для своих гостей.

Активный отдых в парк-отеле в перспективе предполагает лодочные прогулки и рыбалку. При желании можно выехать на экскурсию — древний палеовулкан Гирвас, Пальеозерская ГЭС и Поор-порог находятся в шаговой доступности. А часовая поездка на автомобиле позволит познакомиться с экспозицией Музея истории Первого российского курорта «Марциальные воды», уникальным арт-объектом «Долина Зайцев» и этнопарком «Гора Сампо».

В результате реализации инвестиционного проекта парк-отель сможет принять более 3 тысяч туристов в год, отмечают в источнике. Для этого планируется создание более 60 новых рабочих мест, из которых 23 уже созданы.