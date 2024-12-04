Крупный город на Волге, воспетый в известной песне, потерял букву в названии — россияне выказали «фи»

Россиян обеспокоила пропажа буквы из названия города, и им не нравится, куда они теперь прибывают.

О пропаже буквы из названия крупного речного порта на юго-востоке России пишет паблик издания «Лента.ру».



Прилетающие в Саратов люди заметили, что на табличке с названием города в аэропорте не хватает буквы А. То есть теперь россияне приземляются в Сратове, и им явно не нравится новое название города.



Власти сказали, что сняли букву «в связи с технической неисправностью», скоро всё вернут на место, говорится в источнике.

Подписчики паблика подхватили шутливый настрой публикации и от души «проехались» по курьезной ситуации.