Крупный канал сбыта наркотиков ликвидирован в Карелии

У двоих петрозаводчан при себе нашли более 3 килограммов наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

В поле зрения оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков попала деятельность двух жителей Петрозаводска. Полицейские установили, что фигуранты привозили крупные партии наркотиков из других регионов страны в столицу Карелии. Здесь товар фасовался, а затем распространялся через тайники-закладки.

Кроме того, полицейские установили, что эти же люди причастны к наркосбыту в Костромской, Вологодской и Архангельской областях.

Во время очередной поставки наркотиков жителей Петрозаводска задержали с «товаром». У 44-летнего и 39-летнего петрозаводчан с собой было более 3,2 килограмма запрещенных веществ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.