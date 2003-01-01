Крупный поселок Карелии останется без воды

В поселке Шуя отключат холодную воду.

30 сентября в поселке Шуя будет приостановлено холодное водоснабжение на улице Полевой. Отключение связано с производством работ по замене участка водовода Шуя-Мелиоративный.

Как сообщает администрация Шуйского сельского поселения, вода будет отключена с 10:00 до 22:00. Работы проводятся в рамках программы поддержки местных инициатив.

Администрация просит жителей заранее позаботиться о необходимости запаса воды.

