Крупный поселок в Карелии остался без воды

Власти Пряжинского района Карелии обещают ликвидировать коммунальную аварию к концу дня.

В поселке Чална нарушено водоснабжение, сообщили в паблике властей Пряжинского района.



На станции сломался насос. Аварийные бригады работают с утра, уже извлекли из скважины сломанный агрегат, привезли новый насос



В 10.00 подвезли воду в поликлиннику и на улицу Светлая к многоквартирным домам.



Восстановить водоснабжение предполагается до конца текущего дня.