Крупный поселок в Карелии остался без воды

Власти Пряжинского района Карелии обещают ликвидировать коммунальную аварию к концу дня.
В поселке Чална нарушено водоснабжение, сообщили в паблике властей Пряжинского района.
На станции сломался насос. Аварийные бригады работают с утра, уже извлекли из скважины сломанный агрегат, привезли новый насос
В 10.00 подвезли воду в поликлиннику и на улицу Светлая к многоквартирным домам.
Восстановить водоснабжение предполагается до конца текущего дня.
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