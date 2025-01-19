Крупный пожар на складах в Петрозаводске ликвидировали к 6 утра: появились кадры с Повенецкой

Крупный пожар на улице Повенецкая в Петрозаводске ликвидировали спустя 13 часов.

Крупный пожар на улице Повенецкая, 16 был ликвидирован к 06.00 часам утра понедельника, 27 января. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Кадры с места пожара опубликовал официальный телеграм-канал республиканского ведомства.

Ранее сообщалось о локализации пожара на складах в Петрозаводске.

Так, пожар на Повенецкой, 16 локализовали к 21.03 на площади 1000 квадратных метров. Были привлечены 62 человека и 16 единиц техники. Пострадавших не было.

Ранее писали о том, что складские помещения горели открытым пламенем на Голиковке.