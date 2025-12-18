Крупный пожар произошёл в отдалённом районе Петрозаводска

В Соломенном сгорел жилой дом с газовыми баллонами.

Сегодня, 19 декабря, в 03:35 на улице Горной в петрозаводском районе Соломенное произошло возгорание двухэтажного жилого дома размером 10×15, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ЧП прибыли пятеро пожарных и вынесли из здания четыре газовых баллона. Потушить пламя спасателям удалось только через четыре часа, в 07:39.

— В результате пожара дом значительно повреждён, — рассказали в ведомстве.

К счастью, обошлось без жертв.

