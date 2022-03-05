Крупный пожар произошел в жилом доме в городе Карелии

В Сегеже спасатели боролись с огнем в жилом здании.

Пожар произошел в Сегеже шестого марта, в воскресенье, в 20:34. Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, горел двухэтажный восьмиквартирный жилой дома на улице Партизанская.

В результате пожара строение было повреждено на площади 100 квадратных метров. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.

Пострадавших и погибших нет. Пожарные спасли трех человек.

Как сообщается в паблике МЧС, пожар был ликвидирован в 22:25. С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (18 человек, 3 единицы техники).