Крупный пожар предотвратили в жилом доме Медвежьегорска

В Медвежьегорске произошло задымление сетевого магазина, расположенного в жилом доме.
Сегодня ночью, 5 ноября, в одном из сетевых супермаркетов Медвежьегорска, расположенного на первом этаже жилого дома, произошло задымление подсобного помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Сотрудники ведомства, охраняющие магазин, эвакуировали на улицу жильцов дома и вызвали пожарных.
В результате огнеборцам удалось своевременно ликвидировать задымление и предовратить распространение пламени.
Ранее карельские спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период.