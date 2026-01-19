Крупный производитель электроники прекращает выпуск смартфонов

Asus больше не будут выпускать смартфоны.
Корпорация Asus объявила о прекращении выпуска новых моделей смартфонов. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Джонни Ши в интервью тайваньскому изданию Inside.
— Компания Asus больше не будет выпускать новые модели смартфонов в будущем, — заявил топ-менеджер.
Он пояснил, что компания намерена сосредоточить свои усилия на развитии коммерческого сегмента персональных компьютеров и работы в области «физического искусственного интеллекта».
При этом Джонни Ши не исключил возможного возвращения бренда на рынок мобильных устройств. По его словам, компания переходит в режим «бессрочного наблюдения» за ситуацией. В Asus также подтвердили, что продолжат обеспечивать техническую поддержку владельцев существующих смартфонов бренда, включая обновления программного обеспечения.
Asus хорошо известна на рынке благодаря двум линейкам смартфонов: Zenfone и ROG Phone, причем последняя серия заслужила репутацию эталонного игрового устройства. В 2025 году компания представила всего две новые модели — Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE.