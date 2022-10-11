Крупный район Петрозаводска остался без горячей воды и тепла

В столице Карелии произошла еще одна авария.
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, еще одна коммунальная авария произошла в столице Карелии утром 13 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения была отключена Кукковка. Причиной стало повреждение на теплосетях. Коммунальная авария произошла в 9.30. Сроки устранения аварии пока неизвестны.
Напомним, за пятницу и субботу, 11–12 ноября, в Петрозаводске произошли многочисленные аварии и отключения света.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание