Крупный технопарк начали строить в Петрозаводске

Строительство первого этапа планируют завершить в 2026 году.

Производственные здания начали строить в районе Сулажгорского кирпичного завода. Информацию об этом сообщили в паблике Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Работы планируют провести в несколько этапов. Сначала построят административно-бытовой комплекс, где будет цех по обработке камня и складская площадь. Затем возведут производственное здание для размещения цеха деревообрабатывающей индустрии и производства мебели. И потом — цех для конвейерной сборки с блоком бытовых помещений.

Общая площадь зданий первого этапа строительства технопарка составит свыше 13 тысяч кв метров. На новом предприятии будут трудиться почти пятьсот человек. Финансируют строительство на 99% за счет средств федерального бюджета и на 1% из бюджета Республики Карелия.

Застройщиком выступает «Дирекция по строительству». Проектная организация и лицо, осуществляющее строительство — «Девелопмент Групп».



