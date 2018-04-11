Круподерщиков запретил детям звонить в экстренные службы во время шторма на Сямозере, заявила прокурор

Гособвинение в городском суде Петрозаводска раскрыло подробности гибели детей на Сямозере.

Как далее следует из текста обвинения, днем "Поморы" поплыли дальше по Сямозеру. Около 15.00 на водоеме разыгралась непогода: сильный ветер, волны высотой 1 метр. Оба каноэ и рафт, которые нельзя было использовать при таких условиях, потеряли управление. Их понесло в сторону гряды каменистых островов, расположенных вблизи поселка Кудама. Рафт отстал от пары каноэ, которые быстро скрылись из виду.

Инструктор Вларий Круподерщиков позвонил координатору лагеря Вадиму Виноградову и рассказал, что каноэ потеряли управление. Виноградов не стал устанавливать, куда делись лодки с детьми, не стал сообщать в экстренные службы. Вместо этого он приказал Круподерщикову двигаться дальше по озеру. В это время в одно из каноэ начала набираться вода. Инструктор дал указание детям взяться за руки, чтобы сцепить каноэ вместе параллельно.

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