Крупу сомнительного качества привезли детям в районный детский сад в Карелии

Суд привлек к ответственности предприятие из Карелии, поставившее в детский сад крупы без действующих деклараций, сообщили в территориальном Россельхознадзоре.

В 2021 году Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка детского сада в Питкярантском районе, в ходе которой было выявлено нарушение требований технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.

В детском саду хранились крупы (горох, манная, ячменная, рисовая, пшеничная), которые поставило предприятие из Карелии.

Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов на горох отсутствовала.

Действие деклараций о соответствии продукции на крупу манную, ячменную, рисовую, пшеничную было прекращено, что подтверждается сведениями, размещенными на сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация».

Других документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, представлено не было.

В отношении поставщика круп был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

Решением суда от 24 февраля 2021 года организация привлечена к ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.