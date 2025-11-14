Крушение истребителя Су-30 в Карелии расследует специальная комиссия Минобороны

Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
По инциденту с самолетом добавлю, что расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия Министерства обороны Российской Федерации. Напомню, что крушение произошло в лесном массиве вне населённых пунктов. Экстренные службы сработали оперативно, — говорится в сообщении.
Олег Поляков выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.
Ранее мы рассказывали, что военный истребитель Су-30 потерпел крушение вечером 13 ноября рядом с аэропортом «Петрозаводск». Погибли два члена экипажа. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.