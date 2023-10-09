Крушение Су-30 под Петрозаводском: что известно на данный момент

Военный истребитель Су-30 потерпел крушение вечером 13 ноября рядом с аэропортом «Петрозаводск». «Столица на Онего» собрала все, что известно и попробовала попасть на место ЧП.

Что произошло?

Инцидент произошел около 19:00 на территории лесного массива в Прионежском районе Карелии, недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Официально подробности ЧП и точное место трагедии не афишируется. Однако, как стало известно «Столице» от информированного источника, знакомого с ситуацией и посетившего место ЧП, самолет шел на посадку и не долетел до взлетно-посадочной полосы менее километра. Почему СУ-30 в итоге разбился, неизвестно. При крушении погибли два члена экипажа.

Официальные подтверждения и реакция

Министерство обороны России подтвердило факт крушения. В ведомстве сообщили, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Падение произошло в безлюдной местности.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, который лично побывал не месте, выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.

— Погибшие лётчики — наши ребята, военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь, — написал Парфенчиков.

Последствия

Согласно данным председателя Госкомитета Карелии по безопасности населения Олега Полякова, среди местных жителей пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины катастрофы.

Что на месте

Журналистов на место ЧП, а оно произошло фактически на территории воинской части, не пускают. Единственный путь к месту крушения через КПП, который охраняется военными с автоматами. Не удалось попасть на территорию и журналисту «Столицы на Онего». За полчаса пока наш корреспондент дежурил около въезда на территорию, туда проехали несколько служебных автомобилей.

В одном из них был глава Карелии, который вскоре уехал с места. К слову, единственные фото с места опубликовал сам глава, а также руководитель Госкомитета по безопасности Олег Поляков. На фото нет разбившегося самолета.

Добавим, что в гражданском аэропорту «Петрозаводск», который находится рядом, все спокойно. Там в момент после ЧП дежурила только одна машина МЧС.

Что известно самолете

Су-30 — это мощный российский двухместный истребитель-универсал. По сути, это улучшенная и двухместная версия знаменитого Су-27. Он предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения вражеских самолётов, а также для нанесения ударов по наземным целям и кораблям в любой погоде, днём и ночью.

История крушений около Бесовца

Данное крушение самолета не первое около поселка Бесовец, где и находится аэропорт «Петрозаводск». Самое страшное ЧП произошло в июне 2011 года, когда авиалайнер Ту-134 авиакомпании «РусЭйр» летевший по маршруту Москва-Петрозаводск при посадке зацепил деревья и рухнул на землю, приблизительно в 1,2 километра от аэропорта. Из находившихся на его борту 52 человек (43 пассажира и 9 членов экипажа) погибли 47 (44 в момент катастрофы, ещё 3 позднее умерли в больницах).

В июне 2012 года учебно-боевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку. Двое летчиков успели катапультироваться.