«Круто!»: автомобилисты восхищались виртуозом парковки в одном из дворов Петрозаводска

Мастерство водителя, который необычно и виртуозно припарковался в одном из дворов карельской столицы, запечатлела видеокамера.

Необычный, но эффективный маневр парковки между близко стоящими автомобилями попал нам видео. Запись опубликовали в паблике «Живой Петрозаводск».

«В одном из городских дворов замечен вот такой виртуоз парковки», — написали в сети.

Мастерство водителя оценили подписчики и не поскупились на похвалу и признание.

«Классно паркуется кто-то, мастер-класс надо проводить», «Надо взять на заметку», «Первый раз такое вижу», «Круто!» — отзывались в комментариях пользователи сети, изъявив желание перенять необычный, но работающий опыт.