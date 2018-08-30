Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
09:14, 30 Августа 2018

Крым и семейные обстоятельства: почему столовая Минсельхоза Карелии не работает

По теме

Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста
29.08.18 16:20
В Карелии стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года
29.08.18 14:43
"Имитация российских выборов была бы неполной без имитации общественного наблюдения"
25.08.18 16:30
Все новости
Загрузка...

Минсельхоз Карелии ищет компанию, которая займется обслуживанием ведомственной столовой, поскольку прежний арендатор покинул республику по семейным обстоятельствам.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии по-прежнему закрыта ведомственная столовая. Ранее глава регионального Минсельхоза Владимир Лабинов выразил недовольство качеством питания и обслуживания в местной точке общепита, которая расположена на первом этаже здания министерства по адресу: ул.Свердлова, д.8.  После этого прежний арендатор свернул там деятельность.

Как сообщил журналистам Владимир Лабинов, в итоге бизнес вне конкурса был передан компании "Морошка", которая также владеет кафе в центре Петрозаводска. Владелец фирмы выполнил работы по ремонту помещений, приобрел оборудование и затем покинул Карелию по семейным обстоятельствам. Уехал с девушкой в Крым.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста
29.08.18 16:20
В Карелии стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года
29.08.18 14:43
"Имитация российских выборов была бы неполной без имитации общественного наблюдения"
25.08.18 16:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-08-30 09:30:41
А чего в Карелии вообще работает-то? "Эффективный менеджмент" и "крепкие хозяйственники" разве еще не все кончили?
Fjidsdg
2018-08-30 09:17:32
Сельское хозяйство подушатанное ушатал, столовую подушатанную по тому же сценарию - ушатал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются

Аналитика

29.08.2018 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?" 1
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 12
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»