Крым и семейные обстоятельства: почему столовая Минсельхоза Карелии не работает

Минсельхоз Карелии ищет компанию, которая займется обслуживанием ведомственной столовой, поскольку прежний арендатор покинул республику по семейным обстоятельствам.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии по-прежнему закрыта ведомственная столовая. Ранее глава регионального Минсельхоза Владимир Лабинов выразил недовольство качеством питания и обслуживания в местной точке общепита, которая расположена на первом этаже здания министерства по адресу: ул.Свердлова, д.8. После этого прежний арендатор свернул там деятельность.

Как сообщил журналистам Владимир Лабинов, в итоге бизнес вне конкурса был передан компании "Морошка", которая также владеет кафе в центре Петрозаводска. Владелец фирмы выполнил работы по ремонту помещений, приобрел оборудование и затем покинул Карелию по семейным обстоятельствам. Уехал с девушкой в Крым.

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