Крыс начали травить в Петрозаводске

Дератизацию проведут в два этапа.

Масштабная кампания по дератизации стартовала сегодня 28 октября в карельской столице. Городская администрация призвала управляющие компании и товарищества собственников жилья, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения присоединиться к борьбе с грызунами.

Подрядчик обработает более 300 контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования. Дератизация включает два этапа. В первую неделю планируют истребление грызунов и тампонирование нор с использованием специальных препаратов. Спустя две недели контейнерные площадки обработают повторно.

В администрации напомнили, что выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок и на общественных территориях. Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.

Ранее петрозаводчане пожаловались на стаи крыс около мусорных контейнеров.