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«Крыс полно. Рожают под капотом машин»: жители Петрозаводска в шоке от полчищ грызунов

Новости. Общество
07:25, 04 Февраля 2022

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Жительница улицы Сулажгорской пожаловалась мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому на полчища крыс на помойке возле дома.

«На улице Сулажгорской такая красота обыденное явление, — написала жительница Петрозаводска на странице главы города Владимира Любарского. — Обратите, пожалуйста, внимание на данную помойку.

Направляли обращение по поводу дератизации помойки. Крыс полно. Рожают под капотом машин. Страшно ходить».

Напомним, что в сентябре прошлого года в Петрозаводске проходила масштабная дератизация крыс, однако ощутимых результатов, судя по многочисленным жалобам, она не принесла.

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Комментарии

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сникерс
2022-02-04 09:35:34
жаловаться надо в партию Яблоко и КПРФ.
Изя
2022-02-04 09:19:33
Да уж , при Мирошник столько "крыс" в городе не было , всё тащут )))) :)
Лана Текучева
2022-02-04 09:12:24
Живете в коттеджах и не можете навести порядок на контейнерной площадке. Организуйте субботник и камеру поставьте с тем, чтобы знать кто из соседей там гадит. В частных домовладениях легче навести порядок чем в человейниках.
кир
2022-02-04 08:49:01
Сами помойку в срач превратили, создали крысам среду обитания, а теперь ноете. Давно кнут не ходил по вашим спинам.
влад
2022-02-04 09:21:21
кир, ну да, и крыс сами развели..
кир
2022-02-04 09:34:52
влад, зачем этот стёб? Глупо.
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