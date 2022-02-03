«Крыс полно. Рожают под капотом машин»: жители Петрозаводска в шоке от полчищ грызунов

Жительница улицы Сулажгорской пожаловалась мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому на полчища крыс на помойке возле дома.

«На улице Сулажгорской такая красота обыденное явление, — написала жительница Петрозаводска на странице главы города Владимира Любарского. — Обратите, пожалуйста, внимание на данную помойку.

Направляли обращение по поводу дератизации помойки. Крыс полно. Рожают под капотом машин. Страшно ходить».

Напомним, что в сентябре прошлого года в Петрозаводске проходила масштабная дератизация крыс, однако ощутимых результатов, судя по многочисленным жалобам, она не принесла.