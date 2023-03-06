Крыша торгового центра Финляндии обрушилась из-за голубиного помета

В Финляндии завершили расследование причин обрушения ТЦ в городе Каяани.

Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на финские СМИ, виновником обрушения крыши торгового центра оказался скопившийся голубиный помет.

Конструкции крыши ТЦ KAUPPAPAIKKA 18 в Каяани обрушились прямо на улицу перед главным входом два месяца назад. Причину произошедшего выясняли сотрудники инженерной компании.

Они пришли к выводу, что грузоподъемность кронштейна нижнего уровня навеса была превышена в точке размещения световой рекламной вывески.

Как говорится в отчете, тепло от световой вывески привлекало голубей — они оставляли в этом месте помет.

Сначала нагрузку не выдержал один кронштейн, затем нагрузка перешла на следующий. Произошла цепная реакция, которая и привела к обрушению.