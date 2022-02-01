890x80
Реклама
Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников
01.02.2022 20:30
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на скользкой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 15:03

Крыша в отремонтированном здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске дала течь

Новости. Общество
16:47, 02 Февраля 2022
фото: © elena2008voitenkova / яндекс.карты

Новости партнеров

Карельская транспортная прокуратура обнаружила протечки крыши в здании вокзала станции Петрозаводск.

Транспортный прокурор провел проверку по соблюдению прав пассажиров и безопасности на железнодорожной станции. Поводом стало обращение петрозаводчанина.

В ходе проверки установлено, что в здании вокзала станции Петрозаводск имеются протечки крыши, на пассажирских платформах не работает освещение.

Прокурор внес представление начальнику железнодорожного вокзала.

Устранение нарушений контролируется, уточнили в ведомстве.

Напомним, реконструкция железнодорожного вокзала была завершена в 2020 году. На вокзале была реконструирована платформа № 1, завершен ремонт основных помещений здания вокзала и билетно-багажного центра. Открыты залы ожидания, кассы дальнего и пригородного сообщения, камеры хранения, санитарные комнаты, пешеходный тоннель к платформе № 2 и т. д.

Проект реконструкции вокзала был реализован за счет средств ОАО «РЖД».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мотя
2022-02-02 17:46:31
Умора , не строители .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 16:56
Капитал
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
По данным Роспотребнадзора Карелии, в регионе на 31 января выявлено 325 случаев Омикрона, что составляет больше половины обследованных на наличие коронавирусной инфекции.
Решающий гол 12
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 5
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»