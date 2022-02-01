Крыша в отремонтированном здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске дала течь

Карельская транспортная прокуратура обнаружила протечки крыши в здании вокзала станции Петрозаводск.

Транспортный прокурор провел проверку по соблюдению прав пассажиров и безопасности на железнодорожной станции. Поводом стало обращение петрозаводчанина.

В ходе проверки установлено, что в здании вокзала станции Петрозаводск имеются протечки крыши, на пассажирских платформах не работает освещение.

Прокурор внес представление начальнику железнодорожного вокзала.

Устранение нарушений контролируется, уточнили в ведомстве.

Напомним, реконструкция железнодорожного вокзала была завершена в 2020 году. На вокзале была реконструирована платформа № 1, завершен ремонт основных помещений здания вокзала и билетно-багажного центра. Открыты залы ожидания, кассы дальнего и пригородного сообщения, камеры хранения, санитарные комнаты, пешеходный тоннель к платформе № 2 и т. д.

Проект реконструкции вокзала был реализован за счет средств ОАО «РЖД».