Крышу больницы в Муезерке обещают отремонтировать до конца октября

Власти Карелии выделили 1,7 млн рублей на капитальный ремонт кровли Муезерской участковой районной больницы.

В результате аукциона определен подрядчик. Ремонт начнется в ближайшее время и должен быть завершен до 1 ноября текущего года, рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

Кроме того, больница получила из федерального и республиканского бюджетов 150 тыс. рублей на обустройство входной зоны поликлиники для инвалидов и других маломобильных граждан.